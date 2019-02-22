Скачать
Суббота, 23.02.2019
"Королева тьмы": модель из Судана, которая покорила мир (Фото)
1 / 14

"Королева тьмы": модель из Судана, которая покорила мир (Фото)

Знакомьтесь, эту девушку из Южного Судана зовут Ниаким Гатвех, и она учит современных людей не бояться темноты. Благодаря своей очень пигментированной коже и неистовой решимости, она ломает барьеры традиционной красоты, а также подталкивает своими действиями и других людей сделать то же самое.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Модель, Цвет кожи, Ниаким Гатвех, Чернокожая модель.
21:37 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь