"Королева тьмы": модель из Судана, которая покорила мир (Фото) Знакомьтесь, эту девушку из Южного Судана зовут Ниаким Гатвех, и она учит современных людей не бояться темноты. Благодаря своей очень пигментированной коже и неистовой решимости, она ломает барьеры традиционной красоты, а также подталкивает своими действиями и других людей сделать то же самое.