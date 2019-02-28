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"Глазами любви": женщина как она есть в объективе Рене Гробли (Фото)
Эту фотосерию швейцарский фотограф создал во время медового месяца, когда отправился во Францию вместе со своей женой Ритой. Изначально снимки делались не для публикации. Но позже они вышли в виде фотокниги "Глазами любви", нежной фотоистории, будто развернувшейся в один день.
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