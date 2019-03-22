Звездные двойняшки: знаменитости, которые выглядят невероятно похоже (Фото) Многие из нас восхищаются голливудскими сверхзвездами разных лет, но не все согласятся, что наши, как говорится, не хуже. А вот сравните портреты отечественных и зарубежных кинозвезд - вы будете как минимум удивлены.