Укротительницы неба: девушки-пилоты поделились историями о буднях работы на высоте (Фото) Мы привыкли к девушкам, которые работают на борту самолета стюардессами, но эти красавицы пошли дальше и сели за штурвалы железных птиц. Покорительницы небес часто сталкиваются с удивлением и шутками пассажиров-мужчин, но их профессионализм заставляет замолчать даже самых язвительных критиков.