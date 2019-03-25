Не всегда умные женщины некрасивые: ТОП красоток-ученых (Фото) Принято считать, что умные женщины, во-первых, редкость. Во-вторых, они, как бы помягче выразиться, не вполне привлекательны. Или по крайней мере на любителя. Или так: их внешние данные не всегда соответствуют общепринятым представлениям о красоте. Может быть. Но не всегда. Во всяком случае, наш топ-10 легко разбивает эти банальные представления.