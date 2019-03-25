Скачать
Понедельник, 25.03.2019
Не всегда умные женщины некрасивые: ТОП красоток-ученых (Фото)
1 / 12

Не всегда умные женщины некрасивые: ТОП красоток-ученых (Фото)

Принято считать, что умные женщины, во-первых, редкость. Во-вторых, они, как бы помягче выразиться, не вполне привлекательны. Или по крайней мере на любителя. Или так: их внешние данные не всегда соответствуют общепринятым представлениям о красоте. Может быть. Но не всегда. Во всяком случае, наш топ-10 легко разбивает эти банальные представления.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Женщины, Ученые, Умные женщины, Красотки.
12:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь