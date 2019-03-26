Игривые кокетки: пленительный взгляд звезд двадцатого века (Фото)

Чарующий взгляд из-под полуприкрытых век и настроение задорного флирта: сегодня вам подмигнут звезды двадцатого века. И среди игривых кокеток не только Мэрилин Монро и Софи Лорен: мексиканская художница Фрида Кало, оказывается, тоже была огонек.