Страны, которые могут похвастаться самыми привлекательными девушками (Фото) После тщательного изучения результатов таких конкурсов красоты, как: Мисс Вселенная, Мисс Мира, Мисс Земля, Мисс Интернешнл и Мисс Супранешнл, эксперты известного портала Missosology составили список стран, в которых, по их мнению, можно увидеть самых привлекательных девушек мира.