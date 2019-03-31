Из гадкого утенка в принцессу (Фото) Многие подростки проходят этот этап в своей жизни, из гадкого утенка превращаясь в прекрасного лебедя, поэтому всегда интересно разглядывать сравнительные фотографии, где они изображены в прошлом и настоящем.