Вот это жизнь: Самые богатые аристократки и богачки Великобритании (Фото)

Они родились и выросли в знатных семьях, а отцы успели сколотить огромные состояния для собственного блага и счастливой безбедной жизни своих наследниц. Эти молодые женщины неизменно пользуются успехом у мужчин, но при этом сами умеют правильно оценивать мотивы поступков тех, кто рядом. Кто они, наследницы титулов и состояний, в руках у которых могут вскоре оказаться поистине огромные финансовые средства?