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Среда, 10.04.2019
Вот это жизнь: Самые богатые аристократки и богачки Великобритании (Фото)
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Вот это жизнь: Самые богатые аристократки и богачки Великобритании (Фото)

Они родились и выросли в знатных семьях, а отцы успели сколотить огромные состояния для собственного блага и счастливой безбедной жизни своих наследниц. Эти молодые женщины неизменно пользуются успехом у мужчин, но при этом сами умеют правильно оценивать мотивы поступков тех, кто рядом. Кто они, наследницы титулов и состояний, в руках у которых могут вскоре оказаться поистине огромные финансовые средства?
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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