Женщины могут все: они взяли на себя работу мужчин во времена войны (Фото)

Когда началась Первая мировая война, женщины взяли на себя работу мужчин, ушедших на фронт. Дамам пришлось стать водителями и автомеханиками, и они достойно справлялись со своими нелегкими обязанностями.