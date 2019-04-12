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Пятница, 12.04.2019
Женщины могут все: они взяли на себя работу мужчин во времена войны (Фото)
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Женщины могут все: они взяли на себя работу мужчин во времена войны (Фото)

Когда началась Первая мировая война, женщины взяли на себя работу мужчин, ушедших на фронт. Дамам пришлось стать водителями и автомеханиками, и они достойно справлялись со своими нелегкими обязанностями.
Фото: zefirka.net
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Женщины, История, Водители, Первая мировая война, Автомеханики.
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