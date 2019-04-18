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Четверг, 18.04.2019
Вспомним молодость: архивные фото знаменитых женщин (Фото)
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Вспомним молодость: архивные фото знаменитых женщин (Фото)

Предлагаем вам посмотреть на подборку откровенных и архивных снимков настоящих секс-символов всех времен. Клаудиа Шиффер в 1989 году, Анжелина Джоли в 90-е годы, Шэрон Стоун до съемок в "Основном инстинкте" и много других фотографий знаменитостей, на которые вам будет интересно посмотреть.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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