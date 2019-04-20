Неземная красота: девушки, которых природа щедро одарила (Фото) Не смотря на уникальность каждого населяющих нашу планету, есть особый тип красоты. Этих людей сложно назвать землянами. Они настолько отличаются от большинства из нас, что завораживают неземными чертами лица, необычными пропорциями, исключительно редким цветом глаз. Предлагаем взглянуть на фото людей, которых природа одарила нетипичной, но такой притягательной внешностью.