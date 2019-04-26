Опасная профессия: самые красивые шпионки в истории человечества (Фото) В марте 1862 года прошел суд над знаменитой разведчицей Роуз О’Нил Гринхау. Ее обвинили (заслуженно) в передаче информации во времена Гражданской войны в США в пользу Конфедерации: та сообщала южанам о дислокации войск северян. Но доказательств против Роуз О’Нил не было. Перед арестом она съела все компрометирующие ее документы. После суда она уехала в Ричмонд, где президент южан Дэвис Джефферсон наградил ее премией в 2,5 тысячи долларов. Через два года Роуз О’Нил утонула. О ней говорили, что она потрясающая шпионка, так как знала планы врагов лучше президента Линкольна. Что бы делали союзники, если бы не ее природное обаяние и скромная женская красота? Успех во многом дается легче представительницам прекрасного пола - и все благодаря внешности. В этой подборке вы найдете самых красивых шпионок мира, которые тоже добились многого на своем поприще.