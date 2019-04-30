Хрупкость и грация девушек: фотограф Франтишека Конопа (Фото) Франтишек Конопа (František Konopa) - талантливый фотограф-самоучка, ретушер и художник из Чешской Республики. Он фокусируется в основном на портретной съемке и фотографии красоты. Франтишек снимает яркие модные портреты, редакционные, уличные и lifestyle-фотографии.