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Воскресенье, 05.05.2019
Самые жесткие женщины-серийные убийцы со всего мира
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Самые жесткие женщины-серийные убийцы со всего мира

Некоторые действовали в одиночку, другие заручались помощью сообщников, но всех их объединяло нечто общее. Думая о серийных убийцах и маньяках, большинство представляют мужчин, вроде Теда Банди или Джеффри Дамера. Однако статистика указывает на то, что порядка 11% маньяков оказываются женщинами, и о самых жестоких из них вы увидите сейчас.
kykyryzo.ru
Фото: pixabay.com
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Женщины, Смерть, Жестокость, Женщины-убийцы, Серийные убийцы.
12:31 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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