Самые жесткие женщины-серийные убийцы со всего мира

Некоторые действовали в одиночку, другие заручались помощью сообщников, но всех их объединяло нечто общее. Думая о серийных убийцах и маньяках, большинство представляют мужчин, вроде Теда Банди или Джеффри Дамера. Однако статистика указывает на то, что порядка 11% маньяков оказываются женщинами, и о самых жестоких из них вы увидите сейчас.