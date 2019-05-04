"Железная леди": история Маргарет Тэтчер в архивных снимках (Фото) 40 лет назад, 4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. Получив прозвище "Железная леди", Тэтчер одной из первых доказала, что и женщины могут руководить страной не хуже, чем мужчины. Но отношение к Маргарет Тэтчер в Великобритании сегодня противоречивое: для кого-то она стала "матерью нации", кто-то называет ее "ведьмой".