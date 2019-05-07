Поцелованные солнцем: милые девушки с веснушками (Фото) В детстве и юности многие переживают, что веснушки портят их внешность, но с возрастом приходит понимание, что они придают особую красоту. В этом посте собраны портреты очаровательных девушек, которых "поцеловало солнце". Желаем летнего настроения!