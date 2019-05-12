Грация и чувственность: невероятные снимки балерин (Фото) Искусство балета - одно из самых потрясающих. Чувства, воплощенные в танце, впечатляют своей глубиной. Американский фотограф запечатлел на снимках грациозных балерин в минимуме одежды и с максимальным выражением эмоций. Прекрасные портреты балерин создал Нисиан Хьюз (Nisian Hughes) - талантливый фотограф, редактор и режиссер из Нью-Йорка. Ключевые темы его творчества - мода, портретистка и балет.