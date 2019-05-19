Некоторые успешные женщины зарабатывают больше своих избранников Разный уровень дохода часто становится серьезной проблемой для некоторых пар, особенно если семью обеспечивает женщина. Специально для тебя составили подборку знаменитых красоток, которые зарабатывают больше своих мужчин и не видят в этом ничего плохого.