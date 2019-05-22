Самая красивая в мире продавщица рыбы (Фото) Один из посетителей китайского рынка сфотографировал продавщицу рыбы и разместил ее снимки в сети. Они очень быстро стали вирусными, и девушку уже назвали самой красивой в мире продавщицей рыбы. Как стало известно, 26-летнюю девушку из провинции Тайвань зовут Лю Пэнпэн, а за прилавком она работает еще с 13 лет, помогая своей матери.