Женская красота на ярких снимках фотографа из Швейцарии (Фото)

Новости шоу бизнеса: Потрясающие фотографии девушек от Фабио Скоррано.

Фабио Скоррано (Fabio Scorrano) — талантливый фотограф, ретушер и художник, в настоящее время проживает в Лозанне, Швейцария. Фабио специализируется на портретной и коммерческой фотографии. Он снимает красоту, моду, портреты и lifestyle-фотографии.