Мамы-красотки знаменитостей, которые дадут фору молодежи (Фото) Предлагаем вам взглянуть на подборку звезд с их матерями. Зачастую их можно принять за старших сестер, ведь время над ними не властно. А звездные красавцы и красавицы наглядно демонстрируют, что гены играют большую роль.