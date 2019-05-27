Пример для подражания: икона фитнеса 80-х - красотка Джейми Ли Кертис (Фото) Стройные полуобнаженные девушки на тренажерах — зрелище завораживающее. В 1985 году вышла картина "Идеально" ("Perfect") с Джоном Траволтой и Джейми Ли Кертис в главных ролях. События романтического фильма происходили в стенах спортивных студий Лос-Анджелеса. Сексуальная Кертис стала иконой фитнеса и идеалом спортивной красоты.