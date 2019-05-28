Самые высокие женщины на планете Несложно догадаться, что наибольшие трудности огромный рост вызывает у женщин. К примеру, рост 21-летней Элисани да Крус Сильвы - 2 метра и 6 сантиметров, а ее парень - всего лишь 1 метр 63 сантиметра.