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Суббота, 01.06.2019
Девушка нереальной красоты покоряет модельную индустрию
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Девушка нереальной красоты покоряет модельную индустрию

Сегодня все изменилось - альбинизм стал модным модельным трендом и это, отчасти, изменило отношение окружающих к таким людям. Хорошо иллюстрирует это судьба Анастасии Жидковой, востребованной во всем мире российской модели.
omode.info
Фото: Instagram
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