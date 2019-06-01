Девушка нереальной красоты покоряет модельную индустрию

Сегодня все изменилось - альбинизм стал модным модельным трендом и это, отчасти, изменило отношение окружающих к таким людям. Хорошо иллюстрирует это судьба Анастасии Жидковой, востребованной во всем мире российской модели.