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Вторник, 04.06.2019
Забавный парадокс: женщины с возрастом становятся только лучше
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Забавный парадокс: женщины с возрастом становятся только лучше

Кто-то с возрастом меняется далеко не к лучшему, кто-то умудряется выглядеть, как и раньше, а некоторые с возрастом только хорошеют! Актрисы, которых вы увидите в этой коллекции, явно относятся к третьей категории!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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