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"Я была пьяна": Холли Берри поведала о том, как отметила получение "Оскара"

"Я была пьяна": Холли Берри поведала о том, как отметила получение "Оскара"
20:53 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: 24 марта 2002 года навсегда останется для Холли Берри особенной датой в ее жизни.

В этот день актриса получила заветную золотую статуэтку премии "Оскар" за роль в фильме "Бал монстров". Но, как призналась звезда, она вряд ли сможет рассказать о том вечере, поскольку после благодарственной речи напилась до беспамятства.

Холли Берри стала гостьей на шоу Hot Ones, по правилам которого она должна была отвечать на разные вопросы, поедая при этом острые куриные крылышки. Когда ведущий спросил у актрисы, помнит ли она, как отпраздновала свою победу на "Оскаре", она покачала головой: "Нет, я была пьяна. Я напилась вскоре после того, как забрала свою статуэтку. Ничего не помню с того вечера". Тогда ведущий показал ей ее совместное фото с Дензелом Вашингтоном и Элтоном Джоном и поинтересовался, пришла ли Холли на вечеринку певца. "Ну, думаю, я была там. Судя по снимку с ним, я должна была быть там", - засмеялась Берри.

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Звезда также рассказала о том, что люди все еще часто комментируют ее роль в фильме "Женщина-кошка". "Много людей говорили мне о том, что им плевать на чужое мнение, потому что им нравится эта картина. И когда я спрашивала, что именно говорили другие, они отвечали: "Ну, говорят фильм отстой. Может быть, но вы были хороши!"" - рассказала Холли. Она добавила, что на просьбы сняться в сиквеле "Женщины-кошки" она неизменно отвечает: "Не в этой жизни".

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Оскар, Холли Берри, Американская актриса.
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