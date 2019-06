"Я была пьяна": Холли Берри поведала о том, как отметила получение "Оскара"

В этот день актриса получила заветную золотую статуэтку премии "Оскар" за роль в фильме "Бал монстров". Но, как призналась звезда, она вряд ли сможет рассказать о том вечере, поскольку после благодарственной речи напилась до беспамятства.

Холли Берри стала гостьей на шоу Hot Ones, по правилам которого она должна была отвечать на разные вопросы, поедая при этом острые куриные крылышки. Когда ведущий спросил у актрисы, помнит ли она, как отпраздновала свою победу на "Оскаре", она покачала головой: "Нет, я была пьяна. Я напилась вскоре после того, как забрала свою статуэтку. Ничего не помню с того вечера". Тогда ведущий показал ей ее совместное фото с Дензелом Вашингтоном и Элтоном Джоном и поинтересовался, пришла ли Холли на вечеринку певца. "Ну, думаю, я была там. Судя по снимку с ним, я должна была быть там", - засмеялась Берри.

