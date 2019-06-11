Невероятные полароидные снимки, раскрывающие женскую сексуальность

Полароидные снимки Джан Паоло Барбьери, несмотря на свое "простое", как для профессиональной фотографии происхождение, не оставляют равнодушным никого - классическая на первый взгляд модельная съемка не создает впечатление напыщенной серьезности, наоборот, большинство снимков выглядят живыми и легкими, при этом сохраняя метафоричную двусмысленность.