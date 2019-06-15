"Почему я одна?": типичные ошибки, которые допускают женщины

Отношения нужно строить. Бывает, что несмотря на все усилия, отношения не удается спасти. И оглядываясь назад, ты пытаешься понять, где допустила ошибку. Есть несколько типичных ошибок, допуская которые, женщины остаются в одиночестве.