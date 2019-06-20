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Четверг, 20.06.2019
До и после: знаменитые супермодели в детстве и сейчас (Фото)
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До и после: знаменитые супермодели в детстве и сейчас (Фото)

Эти 12 фотографий дают шанс увидеть, как выглядели самые сексуальные и желанные женщины мира в детстве. Согласитесь, всегда любопытно узнать, как сильно будущие модели изменились и были ли они красавицами в школе. Гарантируем, некоторые фотографии вас удивят.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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