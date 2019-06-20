До и после: знаменитые супермодели в детстве и сейчас (Фото)

Эти 12 фотографий дают шанс увидеть, как выглядели самые сексуальные и желанные женщины мира в детстве. Согласитесь, всегда любопытно узнать, как сильно будущие модели изменились и были ли они красавицами в школе. Гарантируем, некоторые фотографии вас удивят.