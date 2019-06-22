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Суббота, 22.06.2019
Красотки: принцессы и королевы XXI века, которых легко спутать с моделями
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Красотки: принцессы и королевы XXI века, которых легко спутать с моделями

Стоит ли говорить о том, что члены британской королевской семьи – излюбленный объект СМИ, которые не дремлют ни днем, ни ночью, дабы успеть сделать парочку новых снимков с особами голубых кровей. Но как оказалось, мир не Британией един и в объективе камер журналистов-папарацци побывали и другие монаршие особы со всего мира: от Европы до Азии.
omode.info
Фото: pixabay.com
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