Красотки: принцессы и королевы XXI века, которых легко спутать с моделями

Стоит ли говорить о том, что члены британской королевской семьи – излюбленный объект СМИ, которые не дремлют ни днем, ни ночью, дабы успеть сделать парочку новых снимков с особами голубых кровей. Но как оказалось, мир не Британией един и в объективе камер журналистов-папарацци побывали и другие монаршие особы со всего мира: от Европы до Азии.