Как сделать рекламу удачной: ретро-снимки красоток на фоне мотоциклов (Фото) Во второй половине 1960-х годов Yamaha, Suzuki и другие производители мотоциклов начали нацеливаться на молодежную аудиторию, новое поколение, готовое тратить деньги на развлечения и скорость. Для рекламы, как обычно, позировали красивые девушки. И эта реклама работала на ура!