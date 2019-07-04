Самая красивая женщина 1960-х: неподражаемая Ла Лолло (Фото)

Луиджина (или Джина) Лоллобриджида в начале 1960-х годов была одной из главных европейских актрис и международным секс-символом: с ней конкурировали разве что Брижит Бардо во Франции и Софи Лорен в Италии.