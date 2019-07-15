Лесные принцессы и русалки: сказочные красавицы на снимках Марии Липиной (Фото) Пермский фотограф Мария Липина проводит мистические фотосессии в глухих пермских лесах, бескрайних полях, маленьких деревеньках. Она превращает все вокруг в сказку, а моделей — в принцев и принцесс, богатырей и русалок, ведьм и королев. Мария любит снимать на природе — в лесах, в горах, у рек и озер.