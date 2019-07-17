Красивая бабушка, которая покорила всех своей внешностью (Фото)

Жаклин Берридо Писано ещё в прошлом году была признана секс-символом в Instagram. Сложно поверить, но этой утонченной итальянке уже 50 лет! Конечно, язык не поворачивается назвать Жаклин бабушкой, но так и есть – у неё две внучки.