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Среда, 17.07.2019
Красивая бабушка, которая покорила всех своей внешностью (Фото)
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Красивая бабушка, которая покорила всех своей внешностью (Фото)

Жаклин Берридо Писано ещё в прошлом году была признана секс-символом в Instagram. Сложно поверить, но этой утонченной итальянке уже 50 лет! Конечно, язык не поворачивается назвать Жаклин бабушкой, но так и есть – у неё две внучки.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Италия, Женщины, Бабушки, Красивые женщины, Жаклин Берридо Писано.
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