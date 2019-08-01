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Четверг, 01.08.2019
"Птицы Британии": сексапильные девушки Лондона в работах Джона Д. Грина (Фото)
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"Птицы Британии": сексапильные девушки Лондона в работах Джона Д. Грина (Фото)

Джон Д. Грин был рекламным фотографом, когда решил снять серию портретов самых сексапильных девушек Лондона.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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