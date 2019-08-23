Страшная красота: девушка создает невероятные образы с помощью мейкапа

1 В работах девушки присутствуют оптические иллюзии, поэтому на их создание у нее уходят целые часы упорного и тщательного труда. А все ради того, чтобы поделиться ими со своей многочисленной аудиторией в инстаграме. Думаете зря? Ошибаетесь, оно того стоит!

2 Моника Фальчик (Monika Falčik) — художник-визажист из Вильнюса, которая использует косметику для создания уникальных оптических иллюзий на собственном лице. Вы удивитесь, когда узнаете, что девушка, ко всему прочему, еще и самоучка! Никогда Моника не проходила специальные курсы, а единственными ее «учителями» были видео на YouTube.

3 Мейкап она называет своим главным хобби и самой большой страстью. С каждым разом работы Моники становятся все более реалистичными, а число подписчиков на аккаунте девушки стремительно растет.

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