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Страшная красота: девушка создает невероятные образы с помощью мейкапа

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Страшная красота: девушка создает невероятные образы с помощью мейкапа
03:45 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Вы только посмотрите на эти фото! Каждый образ талантливого визажиста Моники пропитан реализмом и местами даже "пугающей" красотой.

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    В работах девушки присутствуют оптические иллюзии, поэтому на их создание у нее уходят целые часы упорного и тщательного труда. А все ради того, чтобы поделиться ими со своей многочисленной аудиторией в инстаграме. Думаете зря? Ошибаетесь, оно того стоит!

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    Моника Фальчик (Monika Falčik) — художник-визажист из Вильнюса, которая использует косметику для создания уникальных оптических иллюзий на собственном лице. Вы удивитесь, когда узнаете, что девушка, ко всему прочему, еще и самоучка! Никогда Моника не проходила специальные курсы, а единственными ее «учителями» были видео на YouTube.

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    Мейкап она называет своим главным хобби и самой большой страстью. С каждым разом работы Моники становятся все более реалистичными, а число подписчиков на аккаунте девушки стремительно растет.

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