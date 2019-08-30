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Прически 2019: стрижки не требующие укладки

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Прически 2019: стрижки не требующие укладки
14:13 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Женщины очень часто ищут для себя такие стрижки, которые не требуют укладки.

  • 1

    Боб

    Одной из самых популярных стрижек, не требующих укладки и прекрасно подходящих для дам шестидесяти лет является боб во всех его вариациях.Длинный, короткий, с челкой и без нее, боб однозначно станет удачным выбором для женщины в возрасте. Такая стрижка обладает омолаживающим эффектом и потому станет палочкой-выручалочкой, способной скрыть возраст.

  • 2

    Более того, боб очень прост в укладке и требует всего пары минут свободного времени, чтобы потом целый день выглядеть непревзойденно.

  • 3

    Каре

    Женщинам шестидесяти лет подходят абсолютно все разновидности стрижки каре.Причем с каждой из них модница будет выглядеть еще более стильной и привлекательной.

  • 4

    Каре призвано сделать образ более свежим и моложавым, а это как раз то, что необходимо дамам в возрасте. Приятным бонусом этой стрижки является ее покладистость и послушность.

  • 5

    Для опрятного и красивого внешнего вида достаточно нескольких минут свободного времени, которые наверняка найдутся даже у самой занятой женщины.

  • 6

    Каскад

    Главным преимуществом каскада является его многослойность и градуировка прядей.

  • 7

    Благодаря этому создается эффект легкости и свежести, что в свою очередь омолаживает образ.

  • 8

    Укладка такой стрижки является довольно примитивной. Достаточно нанести на волосы немного мусса для фиксации и придать прядкам нужное направление.

  • 9

    Пикси

    Ошибочно полагать, что пикси – это стрижка молодых женщин. На самом деле пикси отлично подходит даже шестидесятилетним дамам, делая их образ более молодым и ярким.

  • 10

    Замечательно такая стрижка будет выглядеть даже на тонких волосах, делая их более объемными и пышными. Приятным бонусом пикси является отсутствие необходимости ее укладывать.

  • 11

    Стрижки, не требующие укладки – это настоящая находка для женщин 60 лет.

  • 12

    Выбрав один из вариантов, предложенных стилистами, каждая дама однозначно окажется в центре внимания публики и обзаведется парочкой новых поклонников.

  • 13

    При этом на уход за прической придется затрачивать всего пару минут своего драгоценного времени в день. 

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Мода, Прически, Каре, Стрижки, Боб, Каскад, Пикси, прически 2019.
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