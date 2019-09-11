"Чувствую себя слоном, который съел другого слона": Санта Димопулос готовится к родам

Женщина, которая уже на 41 месяце беременности, совсем скоро родит своего второго ребенка в Монако, куда она прибыла накануне.
Санта Димопулос не скрывает подробности своей беременности в социальных сетях. Кроме того, артистка на последних неделях беременности даже снялась в настоящей fashion-фотосессии в соблазнительных образах. На своей странице в Instagram певица рассказала, что началась 41-я неделя ее беременности.
Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, что можно делать для ускорения процесса. По ее словам, ребенок с каждым днем становится все больше и не думает "выходить".
"Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона!"– шутит Димопулос.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всё ещё беременна ⠀ Девочки, спасайте! 41я неделя началась а ребёнок с каждым днём всё больше и не думает выходить Я конечно понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать! ⠀ Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном который съел другого слона! Ещё и горло начало болеть сегодня ⠀ Моё утро начинается как минимум с 10-20 сообщений «ну что, родила?», «уже в роддоме?», «мне снилось, что ты родила. Скоро» и т.д. Ааааааа!!!!! ⠀ Посоветуйте, что там делать нужно чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом Слышала ещё такое: заниматься сексом (не помогает) мыть полы (не хочу) много ходить (не могу) понервничать (не получается) ⠀ Вчера была у своего врача и он говорит, что если в эту неделю не пойдёт – будем вызывать роды Я бы не хотела этого Жду ваших комментариев ⠀ #40недель #сантабеременность #беременность #pregnancy #pregnant
Санта сообщила: если у нее не начнутся естественные роды, то уже за неделю врачи будут их вызывать.
Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и ступеньками ускоренным темпом... Слышала еще такое:️ заниматься сексом (не помогает), ️мыть пол (не хочу),️ много ходить (не могу),️ понервничать (не получается), – добавила знаменитость в подписи.