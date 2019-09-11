"Чувствую себя слоном, который съел другого слона": Санта Димопулос готовится к родам

Новости шоу бизнеса:Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос сообщила своим поклонникам, что она до сих пор беременна.

Женщина, которая уже на 41 месяце беременности, совсем скоро родит своего второго ребенка в Монако, куда она прибыла накануне.

Санта Димопулос не скрывает подробности своей беременности в социальных сетях. Кроме того, артистка на последних неделях беременности даже снялась в настоящей fashion-фотосессии в соблазнительных образах. На своей странице в Instagram певица рассказала, что началась 41-я неделя ее беременности.

Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, что можно делать для ускорения процесса. По ее словам, ребенок с каждым днем становится все больше и не думает "выходить".

"Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона!"– шутит Димопулос.

Санта сообщила: если у нее не начнутся естественные роды, то уже за неделю врачи будут их вызывать.

Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и ступеньками ускоренным темпом... Слышала еще такое:️ заниматься сексом (не помогает), ️мыть пол (не хочу),️ много ходить (не могу),️ понервничать (не получается), – добавила знаменитость в подписи.