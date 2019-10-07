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Понедельник, 07.10.2019
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Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)

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Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
19:55 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перед вами самые известные и красивые толстушки в мире.

  • 1

    Тесс Хoллидей

    "МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МОЕ ТЕЛО ОСКОРБЛЯЕТ ВАС"

     Пеpвой в нaшем списке полнотелыx красавиц мы представляем вашемy вниманию Тесс Холлидей, жительницу когда-то Миссисипи, а теперь Лос-Анджелеса - первую пухленькую модель в категории plus-size и самую крупную, но безмерно симпатичную девушку мира. Тесс весит 155 килограмм и носит 58-й размер одежды, и худеть не собирается, ведь именно её пышные формы привели её к успеху и популярности.

  • 2

    Жюстин Лего

    "МЕНЯТЬСЯ Я НЕ СОБИРАЮСЬ. МЕНЯ ВО МНЕ ВСЁ УСТРАИВАЕТ"

     Прекрасная канадская модель с пышными формами Жюстин Лего совсем не мечтала стать моделью, но её нестандартная для модельной карьеры фигура сама сделала своё дело. Девушка не подозревала, что есть модельные агентства со знаком plus-size и её пышные формы будут оценены по достоинству. Быть моделью Жюстин очень понравилось и останавливаться она не собирается. Кстати, она стала первой пухленькой моделью, которая попала на обложку журнала "Elle Quebec" в 2013 году. Кстати, на most-beauty.ru вы можете узнать о самых популярных журналов мод в 2019 году.

  • 3

    Тара Линн

    "ЕСЛИ СТИЛЬНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ДОСТУПНА ТОЛЬКО ХУДЫМ - ЭТО НЕ СПРАВЕДЛИВО"

     

    Аппетитная модель больших размеров Тара Линн входит в пятёрку самых известных моделей пышек благодаря своей раскованности и любви к себе. Тара - просто уверенная в себе женщина. И она считает, что главная красота человека не в теле, а в его душе. Каждая женщина должна чувствовать себя комфортно в своем весе и не обращать внимания на предрассудки и чужое мнение. Знаменитая модель категории plus-size чувствует себя в своем весе достаточно гармонично и уверенно. Большой вес не помешал этой красивой женщине прославиться на весь мир и стать лицом известного бренда H&M.

  • 4

    Флавия Ласерда

    "НЕ ЖЕЛАЮ БЫТЬ НИЧЬЕЙ КОПИЕЙ Я - ЭТО Я И НИКТО ДРУГОЙ"

     Шикарная бразильянка и всемирная пышная модель Флавия Ласерда за утончённость, красоту и грацию в сфере fashion индустрии получила название, а точнее сравнение "Жизель Бундхен в размере Plus". Но своенравная красотка утверждает, что не желает быть чьей-то копией. И это правильно, ведь у каждой модели не только свои параметры, но и достижения. Флавия на сегодняшний день много снимается для именитых брендов одежды и белья, например, Biluzik, Torrid, и является лицом лейбла размера Plus "LAB27".

  • 5

    Хлои Маршалл

    "Я НЕ ПЕРЕСТАЮ ГОВОРИТЬ, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ ТО, КАК ВЫГЛЯДИТ МОЕ ТЕЛО"

     Эта красотка с роскошными формами произвела фурор, когда вышла в финал конкурса "Мисс Англия" и получила титул мисс Суррей, а также стала вице-мисс Великобритании. Она в одиночку произвела настоящую революцию в мире моды и доказала, что быть тощей больше не в моде. Эта ошеломляющая победа принесла ей второе место и контракт с известным модельным агентством Models Plus. Теперь Хлоя Маршал не просто обаятельная женщина с аппетитными формами, а самая востребованная модель толстушка. Читайте также: Самые красивые модели в мире.

  • 6

    Миа Тайлер

    "Я ВСЕГДА БЫЛА ПОЛНЫМ РЕБЕНКОМ, И СЕЙЧАС ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА"

     Миа Тайлер, в отличие от других знаменитых толстушек, не сразу полюбила себя такой, какая она есть и старалась бороться с лишними килограммами. А когда все её старания не принесли нужного результата, она поняла, что нужно менять не тело, а своё сознание. Став моделью в категории plus-size, она превратила все свои недостатки в виде лишнего веса в достоинства. Для таких же сочных женщин Миа создала брендовую коллекцию одежды и назвала её - REVOLUTION. И правда, настоящая революция в мире моды.

  • 7

    Кристина Мендес

    "Я УЧУ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН ОДЕВАТЬСЯ СТИЛЬНО, УДОБНО И СО ВКУСОМ"

    Эта смуглая красивая женщина в теле, имеет корни в доминиканской республике, но всю жизнь провела в Нью-Йорке, где и началась её карьера модели. Она по воле судьбы стала первой латиноамериканской моделью в категории plus-size, которая рекламировала такие известные бренды одежды как Dereon, Apple Bottoms, Baby Phat, Rocawear и другие. В 2009 году Мендес возглавила первое место среди моделей толстушек по красоте и популярности по версии телеканала Fox News.

  • 8

    Дженни Ранк

    "НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО „ЖЕНЩИНЫ ПЛЮС“ - ЖИРНЫЕ, А ЗНАЧИТ УРОДЛИВЫЕ. ЭТО АБСУРД"

     Простая и тихая девушка с большими формами и нестандартными пропорциями вдруг становится популярной моделью в мире моды для пышных женщин. Дженни и сама была в шоке от такого внимания к её персоне, но решила не останавливаться на достигнутом и воспользоваться ситуацией, чтобы помочь таким же, как и она крупным женщинам поверить в себя и полюбить свое тело. Девушка стала моделью для фотосъемки бренда H&M после чего её просто засыпали предложениями. Сейчас пухленькая красотка рекламирует одежду известного модельера Мари Ринальди. И на этом она останавливаться не собирается, да и не нужно.

  • 9

    Эшли Грэхем

    "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МЕНЯ НЕ ВОЗЖЕЛАЕТ НЕ ОБЛАДАЕТ МУЖСКОЙ СИЛОЙ"

     Эта латиноамериканская модель-пышка смелая и дерзкая барышня. Она - первая крупная модель, которая снялась для каталога купальников "Sports Illustrated" и очень этим гордится. Эшли пропагандирует натуральность форм и красоту, она не против худых женщин, она против насилия над собой и изнурительных диет. Она подаёт женщинам с лишним весом пример, как научится любить себя таким, какой ты есть. Её называют самой популярной моделью в мире моды для толстых женщин. И это не удивляет! Вы только посмотрите на эту утонченность, элегантность и уверенность. Вы видите складки и целлюлит? А редакция most-beauty.ru видит красивую, самодостаточную и ухоженную женщину.

  • 10

    Катя Жаркова

    "ИСТИННАЯ КРАСОТА - НЕ В ХУДЮЩИХ „ВЕШАЛКАХ“, КОТОРЫЕ БРОДЯТ ПО ПОДИУМУ, А В РЕАЛЬНЫХ ЖЕНЩИНАХ ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ"

     Белорусская красавица с 50-ым размером положила на лопатки всех худощавых моделей мира, сделав фотоссесию в стиле ню для журнала PLUS Model Magazineи, показав свое красивое и сочное тело. Катя давно борется с дискриминацией женщин больших размеров и этой фотоссесией хотела доказать, что женщина в теле - это очень красиво, натурально и естественно. И у неё это отлично получилось! Катя давно работает с такими китами моды как Wilhelmina Models и Brigitte Models. И снимается в различных фотоссесиях, не стесняясь показывать свои пухленькие прелести.

     

  • 11

    Маркита Принг

    "НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ - ХОРОШИЙ ИЛИ ПЛОХОЙ РАЗМЕР, ГЛАВНОЕ - СОХРАНЯТЬ СВОЕ ТЕЛО И ЗДОРОВЬЕ В ТОНУСЕ"

     Яркая и сочная брюнетка Маркита просто уверена, что полнотелые женщины намного красивей и здоровей худышек. Она востребованная модель в категории plus-size и очень этим гордится. Она - первая крупная модель, которая возглавила обложку первого выпуска журнала Vogue с пышнотелыми моделями. Её выходы на подиум - каждый раз настоящее событие в сфере fashion индустрии. Она демонстрировала вещи из коллекции самого Жана Поля Готье, а это многого стоит. Маркита Принг является латиноамериканской пышной моделью, чьё лицо и тело представляет марку Levi’s. Вот так вот!

  • 12

    Джада Сезер

    "ЖЕНЩИНЫ С ФОРМАМИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО И УВЕРЕННО"

    Эта очаровательно-пышная восходящая британская модель, демонстрируя купальники и вечерние платья от популярного бренда Jasper Conran, показывает, что одежда, как и бельё для полных женщин, должна быть удобной и комфортной. Ну а сделать её красивой - это уже дело дизайнеров и модельеров.

    Наверное, каждый решает сам для себя, какое тело он хочет иметь и какая весовая категория ему комфортна, удобна и приятна. Особо остро этот вопрос стоит перед представительницами прекрасного пола.

Королевы красоты: какие они в обычной жизни (Фото)

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Женщины, Толстушки, Аппетитные формы, Женское тело, Пышные женщины, Пышные красотки, Известные полные женщины.
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