Самые известные полные женщины, которые сейчас невероятно популярны (Фото)

1 1 Тесс Хoллидей "МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МОЕ ТЕЛО ОСКОРБЛЯЕТ ВАС" Пеpвой в нaшем списке полнотелыx красавиц мы представляем вашемy вниманию Тесс Холлидей, жительницу когда-то Миссисипи, а теперь Лос-Анджелеса - первую пухленькую модель в категории plus-size и самую крупную, но безмерно симпатичную девушку мира. Тесс весит 155 килограмм и носит 58-й размер одежды, и худеть не собирается, ведь именно её пышные формы привели её к успеху и популярности.

2 2 Жюстин Лего "МЕНЯТЬСЯ Я НЕ СОБИРАЮСЬ. МЕНЯ ВО МНЕ ВСЁ УСТРАИВАЕТ" Прекрасная канадская модель с пышными формами Жюстин Лего совсем не мечтала стать моделью, но её нестандартная для модельной карьеры фигура сама сделала своё дело. Девушка не подозревала, что есть модельные агентства со знаком plus-size и её пышные формы будут оценены по достоинству. Быть моделью Жюстин очень понравилось и останавливаться она не собирается. Кстати, она стала первой пухленькой моделью, которая попала на обложку журнала "Elle Quebec" в 2013 году.

3 3 Тара Линн "ЕСЛИ СТИЛЬНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ДОСТУПНА ТОЛЬКО ХУДЫМ - ЭТО НЕ СПРАВЕДЛИВО" Аппетитная модель больших размеров Тара Линн входит в пятёрку самых известных моделей пышек благодаря своей раскованности и любви к себе. Тара - просто уверенная в себе женщина. И она считает, что главная красота человека не в теле, а в его душе. Каждая женщина должна чувствовать себя комфортно в своем весе и не обращать внимания на предрассудки и чужое мнение. Знаменитая модель категории plus-size чувствует себя в своем весе достаточно гармонично и уверенно. Большой вес не помешал этой красивой женщине прославиться на весь мир и стать лицом известного бренда H&M.

4 4 Флавия Ласерда "НЕ ЖЕЛАЮ БЫТЬ НИЧЬЕЙ КОПИЕЙ Я - ЭТО Я И НИКТО ДРУГОЙ" Шикарная бразильянка и всемирная пышная модель Флавия Ласерда за утончённость, красоту и грацию в сфере fashion индустрии получила название, а точнее сравнение "Жизель Бундхен в размере Plus". Но своенравная красотка утверждает, что не желает быть чьей-то копией. И это правильно, ведь у каждой модели не только свои параметры, но и достижения. Флавия на сегодняшний день много снимается для именитых брендов одежды и белья, например, Biluzik, Torrid, и является лицом лейбла размера Plus "LAB27".

5 5 Хлои Маршалл "Я НЕ ПЕРЕСТАЮ ГОВОРИТЬ, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ ТО, КАК ВЫГЛЯДИТ МОЕ ТЕЛО" Эта красотка с роскошными формами произвела фурор, когда вышла в финал конкурса "Мисс Англия" и получила титул мисс Суррей, а также стала вице-мисс Великобритании. Она в одиночку произвела настоящую революцию в мире моды и доказала, что быть тощей больше не в моде. Эта ошеломляющая победа принесла ей второе место и контракт с известным модельным агентством Models Plus. Теперь Хлоя Маршал не просто обаятельная женщина с аппетитными формами, а самая востребованная модель толстушка.

6 6 Миа Тайлер "Я ВСЕГДА БЫЛА ПОЛНЫМ РЕБЕНКОМ, И СЕЙЧАС ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА" Миа Тайлер, в отличие от других знаменитых толстушек, не сразу полюбила себя такой, какая она есть и старалась бороться с лишними килограммами. А когда все её старания не принесли нужного результата, она поняла, что нужно менять не тело, а своё сознание. Став моделью в категории plus-size, она превратила все свои недостатки в виде лишнего веса в достоинства. Для таких же сочных женщин Миа создала брендовую коллекцию одежды и назвала её - REVOLUTION. И правда, настоящая революция в мире моды.

7 7 Кристина Мендес "Я УЧУ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН ОДЕВАТЬСЯ СТИЛЬНО, УДОБНО И СО ВКУСОМ" Эта смуглая красивая женщина в теле, имеет корни в доминиканской республике, но всю жизнь провела в Нью-Йорке, где и началась её карьера модели. Она по воле судьбы стала первой латиноамериканской моделью в категории plus-size, которая рекламировала такие известные бренды одежды как Dereon, Apple Bottoms, Baby Phat, Rocawear и другие. В 2009 году Мендес возглавила первое место среди моделей толстушек по красоте и популярности по версии телеканала Fox News.

8 8 Дженни Ранк "НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО "ЖЕНЩИНЫ ПЛЮС" - ЖИРНЫЕ, А ЗНАЧИТ УРОДЛИВЫЕ. ЭТО АБСУРД" Простая и тихая девушка с большими формами и нестандартными пропорциями вдруг становится популярной моделью в мире моды для пышных женщин. Дженни и сама была в шоке от такого внимания к её персоне, но решила не останавливаться на достигнутом и воспользоваться ситуацией, чтобы помочь таким же, как и она крупным женщинам поверить в себя и полюбить свое тело. Девушка стала моделью для фотосъемки бренда H&M после чего её просто засыпали предложениями. Сейчас пухленькая красотка рекламирует одежду известного модельера Мари Ринальди. И на этом она останавливаться не собирается, да и не нужно.

9 9 Эшли Грэхем "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МЕНЯ НЕ ВОЗЖЕЛАЕТ НЕ ОБЛАДАЕТ МУЖСКОЙ СИЛОЙ" Эта латиноамериканская модель-пышка смелая и дерзкая барышня. Она - первая крупная модель, которая снялась для каталога купальников "Sports Illustrated" и очень этим гордится. Эшли пропагандирует натуральность форм и красоту, она не против худых женщин, она против насилия над собой и изнурительных диет. Она подаёт женщинам с лишним весом пример, как научится любить себя таким, какой ты есть. Её называют самой популярной моделью в мире моды для толстых женщин. И это не удивляет! Вы только посмотрите на эту утонченность, элегантность и уверенность. Вы видите складки и целлюлит? А мы видим красивую, самодостаточную и ухоженную женщину.

10 10 Катя Жаркова "ИСТИННАЯ КРАСОТА - НЕ В ХУДЮЩИХ "ВЕШАЛКАХ", КОТОРЫЕ БРОДЯТ ПО ПОДИУМУ, А В РЕАЛЬНЫХ ЖЕНЩИНАХ ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ" Белорусская красавица с 50-ым размером положила на лопатки всех худощавых моделей мира, сделав фотоссесию в стиле ню для журнала PLUS Model Magazineи, показав свое красивое и сочное тело. Катя давно борется с дискриминацией женщин больших размеров и этой фотоссесией хотела доказать, что женщина в теле - это очень красиво, натурально и естественно. И у неё это отлично получилось! Катя давно работает с такими китами моды как Wilhelmina Models и Brigitte Models. И снимается в различных фотоссесиях, не стесняясь показывать свои пухленькие прелести.