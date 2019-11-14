Подборка забавных комиксов, где каждая девушка узнает себя

Румынская художница Кассандра Калин (Cassanda Calin) с присущей ей иронией показывает в своем творчестве обычные будни девушек. Но ирония иронией, а быть девушкой - довольно сложно, ведь нужно всегда быть ухоженной, свежей, красивой и т.д.