Девушки перезанимались в спортзале и стали похожи на мужчин (Фото)

Ваша подруга "ударилась" в спорт? Тогда будьте бдительны! Вскоре она сможет случайно вас раздавить, и даже не заметить. Но шутки-шутками, а если серьезно, то спорт - это очень хорошо. Но все должно быть в меру.