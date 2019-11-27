Какие они без макияжа: знаменитые дамы показали себя "настоящими" (Фото)

Эти знаменитости решили доказать, что макияж не так уж и необходим для того, чтобы чувствовать себя красивой. Они могут себе позволить быть естественными и настоящими и хотя бы иногда не прятаться за тоннами профессионального макияжа и слоями фотошопа.