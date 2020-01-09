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Превосходные девушки: нежная и светлая красота, которую несут блондинки (Фото)
Мода на светлые волосы то и дело возникала в течение истории сначала Европы, потом и других частей света. Так, осветляли волосы жительницы Древней Греции, а также куртизанки Древнего Рима. Мода на женщин с волосами золотистых цветов отличает эпоху Ренессанса во многих европейских странах. Начиная с 30-х годов XX века и до наших дней сохраняется мода на радикальное осветление волос до белого и ярко-желтого цветов.
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