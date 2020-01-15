Сказочное преображение от талантливого визажиста (Фото)

На этот раз посмотрите работы известного московского визажиста Лены Мотиновой. Работая со звездами, Лена находит время проводить мастер-классы и делиться опытом с коллегами по всей стране. Видя фото "до" и "после", понимаешь, почему девушки и женщины, посетившие этого талантливого мастера мейкапа уходят от нее счастливыми.