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Среда, 15.01.2020
Сказочное преображение от талантливого визажиста (Фото)
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Сказочное преображение от талантливого визажиста (Фото)

На этот раз посмотрите работы известного московского визажиста Лены Мотиновой. Работая со звездами, Лена находит время проводить мастер-классы и делиться опытом с коллегами по всей стране. Видя фото "до" и "после", понимаешь, почему девушки и женщины, посетившие этого талантливого мастера мейкапа уходят от нее счастливыми.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Девушки, Женщины, Макияж, Преображение, Лена Мотинова.
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