Глаз не оторвать: красивые девушки в униформе и не только (Фото)

Не все симпатичные и привлекательные девушки мечтают отправиться на конкурс красоты и начать карьеру модели - подавляющее большинство таких красавиц посвящает себя самым обычным профессиям. И многие из них, в силу рода занятия, носят униформу, под которой прячутся точёные фигурки.