Солистка "НеАнгелов" решила неожиданно сменить имидж (Видео)

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.
Кадрами своего преображения исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram. Слава сняла небольшое видео в салоне, на котором она запечатлена уже без своих роскошных локонов. В подписи к ролику Каминская призналась, что на смену имиджа ее вдохновил клип на песню "Отпусти", который группа "НеАнгелы" выпустила 10 лет назад.
"Слава из "НеАнгелов" образца 2010-го года. Вдохновленная клипом "Отпусти", кто помнит?", - написала певица.
Поклонники певицы оценили новый образ своего кумира. Они отметили, что с короткими волосами Слава стала выглядеть моложе и более стильно.
"Вам так очень круто", "Очень свежо и стильно", "Вам очень идет", "Круто, моложе лет на 10", "Лучше чем с длинными. Так свежо, обновленно", "Класс", - восхищаются фанаты.