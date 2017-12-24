Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вводит биометрический контроль для россиян раньше времени Украина вводит биометрический контроль для россиян раньше времени
Новости: Выборы в ОТО: регионы отчитались о явке избирателей Выборы в ОТО: регионы отчитались о явке избирателей
Новости: Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине
Новости: Лучшие песни, которые помогут создать новогоднее настроение (Видео) Лучшие песни, которые помогут создать новогоднее настроение (Видео)

Оля Цибульская подчеркнула стройную фигуру элегантным нарядом

Оля Цибульская
16:33 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Поющая телеведущая очаровала своей красотой.

Оля Цибульская, как и многие другие звезды, подрабатывает на корпоративах. Поэтому для звезды сейчас горячий сезон.

В своем микроблоге Оля поделилась фотографией с работы.

На фото Цибульская запечатлена на сцене в элегантном наряде.

Однотонное платье на запах с широкими рукавами подчеркивает стройную фигуру знаменитости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитость, Оля Цибульская, Телеведущая, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Актер "Страны У" чуть не умер на операционном столе Как бы выглядели автомобили, если бы они были фотомоделями (Фото) Обеспеченные детишки из Бразилии, у которых успешные родители (Фото)

Последние новости

Маркевич: Фонсека продолжил то, что давно начал Луческу Действенные рецепты при дисбактериозе В Киеве обвалилась стена, повреждены два автомобиля и газопровод
Сегодня читают
01 Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию
02 Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)
03 "Реал" - "Барселона": слова Зидана после поражения
04 "Кошмар Реала": Никто не забивал Сливочным больше голов в Примере, чем Месси
05 Виталий Козловский попробовал себя в роли Олега Винника (Видео)
Новости сегодня
18:56 Два турецких гранда намерены подписать лидера "Динамо"
18:42 Тина Кароль впечатлила роскошным нарядом со стразами
18:35 Ломаченко попросил фанатов выбрать следующего соперника
18:33 "День свободных выборов" в Москве: сотни людей пришли на акцию
18:26 Харри Кейн повторил рекорд Алана Ширера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В районе Светлодарской дуги погиб украинский военный В зоне АТО погиб украинский военный
Новости: Волкер высказался за сохранение санкций против России Волкер высказался за сохранение санкций против РФ
Новости: Гройсман рассказал, повысится ли цена на газ в этом отопительном сезоне Повышение цены на газ украинцам ждать не нужно
Новости: Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0