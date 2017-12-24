https://telegraf.com.ua/files/2017/12/83_main-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3815278-olya-tsibulskaya-podcherknula-stroynuyu-figuru-elegantnyim-naryadom.html
Оля Цибульская подчеркнула стройную фигуру элегантным нарядом
16:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Поющая телеведущая очаровала своей красотой.
Оля Цибульская, как и многие другие звезды, подрабатывает на корпоративах. Поэтому для звезды сейчас горячий сезон.
В своем микроблоге Оля поделилась фотографией с работы.
На фото Цибульская запечатлена на сцене в элегантном наряде.
Однотонное платье на запах с широкими рукавами подчеркивает стройную фигуру знаменитости.
Telegraf.com.ua