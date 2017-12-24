Оля Цибульская подчеркнула стройную фигуру элегантным нарядом

Оля Цибульская, как и многие другие звезды, подрабатывает на корпоративах. Поэтому для звезды сейчас горячий сезон.

В своем микроблоге Оля поделилась фотографией с работы.

На фото Цибульская запечатлена на сцене в элегантном наряде.

Однотонное платье на запах с широкими рукавами подчеркивает стройную фигуру знаменитости.