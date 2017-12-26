Знаменитая певица предстала в роскошной фотосессии к выходу своего нового альбома.
Гвен Стефани в преддверии Рождества создает праздничное настроение в новой фотосессии, посвященной своему рождественскому альбому You Make It Feel Like Christmas.
Гвен Стефани в преддверии Рождества создает праздничное настроение в новой фотосессии, посвященной своему рождественскому альбому You Make It Feel Like Christmas.
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